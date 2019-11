ERC planteja una trobada inicial amb el PSOE i impulsar la mesa de negociació després de la investidura

La secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, ha explicat aquest dilluns que la formació entén les negociacions d'investidura amb el PSOE en dues fases. En roda de premsa, ha explicat que si els militants d'ERC ho avalen a la consulta s'haurà de produir primer una trobada entre ERC i el PSOE i en una segona fase, si s'arriba a un acord d'investidura, s'hauria de fer una mesa de negociació entre el govern català i l'espanyol per treballar en la "resolució democràtica" per Catalunya. Vilalta ha insistit que la mesa ha de ser entre "iguals, sense condicions, amb un calendari establert i unes garanties de compliment". Ha demanat així un compromís "explícit" al PSOE però ha evitat aclarir com hauria de ser el "gest inequívoc".

Vilalta ha iniciat la intervenció explicant que fins les 12h d'aquest dilluns han participat de la consulta interna d'ERC un 40,1% del total de la militància amb dret a vot format per 8.500 persones. Han indicat que en funció del resultat d'aquesta votació s'iniciaran les negociacions amb el PSOE. Això sí, els ha avisat que si no es mouen "tot acord és impossible". Han dit que ERC vol anar a la mesa de negociació per portar-hi "els grans consensos" catalans al voltant del dret a l'autodeterminació i contra la repressió.

Per Vilalta la mesa de negociació és una "proposta de mínims" i és una iniciativa de país i no només dels republicans. Ha reivindicat que la resolució dels conflictes polítics passa per "seure i parlar". Com que han denunciat que estan "escarmentats", exigeixen que la trobada ha de ser entre "iguals, sense condicions, amb un calendari i amb garanties".