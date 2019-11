Milers de dones es manifesten a Barcelona contra les violència masclista

Milers de dones es manifesten al passeig de Gràcia de Barcelona des de dos quarts de set de la tarda d'aquest dilluns en contra de les violències masclistes, en el marc del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona. Els manifestants, majoritàriament dones tot i que també hi ha homes, responen a la crida del col·lectiu Novembre Feminista, que convocava a Jardinets de Gràcia. Una representant del grup, Montserrat Cervera, ha explicat que aquest any es vol posar el focus en "l'autoorganització feminista" davant la violència contra les dones. A més ha demanat recursos per lluitar contra aquesta xacra social i ha reclamat als homes "que no callin" davant de situacions d'aquesta mena.

Està previst que la manifestació acabi a plaça Catalunya amb actuacions i la lectura d'un manifest. L'acció es desenvolupa enmig d'un ambient reivindicatiu i festiu i, per exemple, les manifestants adrecen missatges directament a Vox recordant-los els assassinats masclistes. Cal recordar que la formació d'ultradreta té entre les seves polítiques el rebuig de l'etiqueta de violència de gènere.

Les manifestants, entre les quals hi ha persones de totes les edats, diverses generacions de dones d'una mateixa família, dones en grups o soles, també fan càntics com 'Els drets de les dones no es violenten' o 'Fora els rosaris dels nostres ovaris'. També porten pancartes amb lemes com 'Con o sin ropa mi cuerpo no se toca'.