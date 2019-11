El PSC assegura que parla de Catalunya com a nació «des del segle passat» i no entén que ara sigui «novetat»

El secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa, s'ha referit a les crítiques rebudes aquest dilluns després que es fes pública la proposta de ponència marc dels socialistes a debatre al seu Congrés, on es parla de Catalunya com a nació, i s'ha mostrat sorprès "que sigui notícia" perquè "no és cap novetat". "Parlem de nació des del segle passat", ha assegurat Illa en roda de premsa a la seu del partit. El secretari d'Organització també ha insistit que no pretenen "renunciar" a la immersió lingüística "com a tècnica per aconseguir l'objectiu del domini del català", com se'ls ha acusat de fer, i ha argumentat que només volen "més català o més castellà on faci falta" i més anglès "a tot arreu". "És una proposta de sentit comú", ha reblat.

Illa ha agraït "l'interès" que està suscitant la ponència marc dels socialistes i n'ha recomanat "la lectura i estudi" perquè serà "profitosa per tothom". Tot i això, ha assegurat que, en relació a la qualificació de Catalunya com a nació, no hi ha cap "novetat" en els posicionaments del partit, que ha afegit que sempre ha estat en el vocabulari socialista. En aquest sentit, ha argumentat que Catalunya té una llengua, una cultura i un dret que fa que molta gent "la senti com a nació". Tot i això, ha matisat que això no vol dir que Catalunya "hagi de ser independent", responent així a les declaracions de la diputada electa de JxCat Laura Borràs.

En relació a una altra polèmica fruit de la ponència marc, Illa ha assegurat que no pretenen renunciar a la immersió lingüística a Catalunya. De fet, ha afegit que la seva proposta –més català i castellà on calgui i més anglès a tot arreu- "no és innovadora" perquè ja està recollida a l'informe 'El model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya' que ha recordat que el conseller d'Educació, Josep Bargalló, va fer l'any passat.

De fet, ha retret al president de la Generalitat, Quim Torra, que titllés d'irresponsable el secretari general del partit, Miquel Iceta, per aquesta proposta dels socialistes, i ha argumentat que el que és irresponsable és "no conèixer la realitat del país". "Vull pensar que el president coneixia el document d'un membre del seu govern", ha dit.

Illa ha recordat que aquesta és només una proposta i que qui acabarà tenint la darrera paraula seran els prop de 1.200 delegats socialistes que s'estan escollint aquesta setmana que participaran al Congrés. Ha insistit que el procés d'esmenes està obert i que, com a organització que té "un projecte col·lectiu", les decisions les prendran els militants. El Congrés se celebrarà el 13, 14 i 15 de desembre a Barcelona.