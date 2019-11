ERC rebutja investir Sánchez si abans no hi ha un acord per a una taula de negociació

La militància d'ERC va avalar ahir condicionar la investidura del candidat socialista Pedro Sánchez a un acord per una taula de negociació, i el 94,6% dels afiliats van rebutjar fer-lo president si prèviament no hi ha un pacte per una mesa de negociació. La consulta interna, que es va celebrar telemàticament ahir des de les nou del matí fins a les vuit del vespre, va tenir una participació del 70% (5.953 vots) sobre un total de 8.500 persones amb dret a vot.

La secretària general adjunta de la formació, Marta Vilalta, va assegurar que ara toca als socialistes «moure fitxa» si «volen alguna cosa d'ERC». «La nostra posició és clara, ara Sánchez i el PSOE s'han de moure», va sentenciar Vilalta, que va afegir que els socialistes han d'escollir si volen «una taula per una solució democràtica o una investidura fallida».

A la consulta, que preguntava a la militància si està «d'acord a rebutjar la investidura de Pedro Sánchez si prèviament no hi ha un acord per abordar el conflicte polític amb l'Estat a través d'una mesa de negociació», només el 5,4% dels vots van optar per donar llum verda a la investidura sense cap acord previ.

Vilalta es va adreçar als socialistes per dir-los que la pilota ara és a la seva teulada perquè consideren que la seva estratègia ha estat «àmpliament avalada» per la militància. A més, va afegir que no tenen «cap pressa» per investir Sánchez. «Fa més de dos anys que només ens responen amb repressió, per tant no vindrà d'uns dies», va advertir Vilalta.

Com va explicar la secretària general adjunta, el proper pas ara és reunir-se amb els socialistes i, encara que va avisar que es fa difícil concretar una data, va confiar que puguin trobar-se durant aquesta mateixa setmana. En aquest sentit, va informar que a partir de demà ja es treballarà per acordar una reunió. La portaveu va recordar que, encara que la consulta és «políticament vinculant», acabarà sent el Consell Nacional i l'Executiva Nacional qui tindran l'última paraula un cop se sàpiga si el PSOE s'obre a una taula de negociació o no. Vilalta, a més, va remarcar que amb aquesta decisió de la militància els republicans «obren camí». «Si aconseguim una mesa de negociació, altres formacions se sumaran a l'acord», va augurar la secretària general adjunta. La portaveu dels republicans va assegurar que centraran «tots els esforços» per construir aquesta taula de negociació, que consideren que és «el millor instrument» per aconseguir una solució democràtica. Va insistir que es tracta d'una proposta «de mínims» i va recordar que exigeixen que sigui una negociació entre iguals, sense condicions, amb un calendari clar i amb garanties.

A hores abans, Vilalta havia insistit que ERC es manté en el no a la investidura, però està oberta a abstenir-se si el PSOE es compromet a impulsar una taula de negociació sobre el conflicte català que consta de quatre potes: ha de ser entre governs; un diàleg sense condicions on es pugui parlar de tot; amb un calendari clar, i que es fixin les garanties de compliment dels acords que es puguin aconseguir. Diumenge el vicepresident del Govern i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, va definir aquests quatre pilars en un article en La Vanguardia i va advertir de la necessitat que hi hagi un «gest inequívoc de compromís» abans de la investidura, com podria ser una reunió entre Generalitat i Govern.

Per la seva banda, la vicepresidenta del govern espanyol en funcions, Carmen Calvo, va defensar ahir el «dret» de PSOE a formar un govern «progressista» encara que la investidura depengui de l'abstenció d'ERC, amb qui els socialistes ja han obert els contactes. «Ells estan prenent les seves decisions. Tenen una consulta, perquè els partits d'esquerres fem consultes, i el PSOE té tot el dret a conformar un govern progressista per Espanya», va dir en declaracions a la premsa mentre participava a la manifestació a Madrid contra la violència masclista. Segons Calvo, «ERC està adoptant decisions amb la seva militància i quan les prengui sabrem en quines condicions podem seguir avançant perquè hi hagi un govern progressista aviat».