JxCat, ERC i CUP admeten que la resposta institucional a la sentència de l'1-O «no ha estat a l'alçada»

Autocrítica de JxCat, ERC i la CUP-CC per la resposta institucional a la sentència de l'1-O. Les tres formacions parlamentàries han admès que la reacció a la decisió del Suprem no ha estat "a l'alçada". Durant el debat al ple d'aquest dimarts a la tarda, la diputada de JxCat Elsa Artadi ha apuntat que l'independentisme no ha donat una resposta institucional "prou transversal, coherent ni ambiciosa". La dirigent d'ERC Marta Vilalta ha admès que "la resposta a la sentència no acaba ni comença" amb la proposta de resolució de JxCat, ERC i la CUP, i que tampoc resol la situació política a Catalunya. Al seu torn, el diputat cupaire Vidal Aragonés ha dit que la seva organització no ha sabut recollir el que demanava el carrer davant la "repressió" de l'Estat.

"No hem estat a l'alçada del que requeria una societat mobilitzada", ha admès Artadi. Més enllà de l'autocrítica, la líder de JxCat a Barcelona ha fet una crida a seguir treballant "units". Artadi també ha rebutjat que la censura del TC entri al Parlament, i ha reivindicat la necessitat de diàleg amb l'Estat tot i la "repressió": "La violència d'Estat ha de deixar pas a la paraula".

Vilalta ha afegit que la proposta de resolució "sí que és un pas més per evidenciar la unitat d'acció" de l'independentisme davant el Suprem. Per tot plegat, ha cridat a obrir una nova "via" una taula de negociació "entre iguals, sense condicions, per parlar de tot i amb un calendari". Per a Vilalta, el text aprovat demostra que encara que "vulguin censurar" la cambra, el Parlament continua defensant el dret a debatre "de tot", també de l'autodeterminació, la monarquia i al sobirania.

Aragonés també ha fet autocrítica i ha lamentat que faci dos anys que l'independentisme no sigui capaç de bastir una estratègia per avançar cap a la República. A més, Aragonés ha advertit l'Estat que "mai aconseguirà" que el TC determini "de què es parla i de què no" al Parlament. El diputat anticapitalista ha destacat que, si el tribunal no volia que avui es parlés d'autodeterminació ni de monarquia, el seu discurs s'ha centrat precisament en aquests dos àmbits.

El Parlament ha aprovat avui la proposta de resolució conjunta de JxCat, ERC i la CUP-CC de resposta a la sentència del Suprem per l'1-O. El text rebutja la "censura" que fa el Constitucional a la cambra sobre el dret a l'autodeterminació i la reprovació de la monarquia. La proposta de resolució cita la part que el TC va suspendre.