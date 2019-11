JxCat, ERC i la CUP aprovaran totes les esmenes per separat a la proposta contra la sentència

JxCat, ERC i la CUP han decidit finalment que no presentaran una transacció a la proposta de resolució conjunta com a resposta a la sentència del procés i que es votaran mútuament les respectives esmenes. Així doncs, el ple del Parlament aprovarà aquesta tarda les esmenes que els grups independentistes han presentat per separat per intentar esquivar la suspensió del Tribunal Constitucional (TC). Els tres textos que se sotmetran a votació fan esment com una cita a la part suspesa que reiterava la defensa del dret a l'autodeterminació i la reprovació de la monarquia. Fonts dels tres grups parlamentaris independentistes han explicat que no presentaran un text conjunt que superi les esmenes individuals per evitar que l'oposició aturi el ple i demani que no es pugui votar.

Poc abans de l'inici del ple, la Mesa s'ha tornat a reunir per rebutjar la petició de reconsideració de Cs contra la decisió d'admetre a tràmit les esmenes per separat. Una decisió que la Mesa ha pres en la reunió d'avui el matí i que té l'aval dels lletrats.

Fonts de JxCat, ERC i la CUP coincideixen que el contingut polític de les esmenes presentades per separat és el mateix i que cadascú afegeix elements que són complementaris. Així doncs, tot i que el text que s'aprovi finalment constarà de parts repetides, les tres formacions han decidit que és millor així que no córrer el risc que el ple s'eternitzi per les protestes de l'oposició.