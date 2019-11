Lastra i Rufián parlaran aquest dimarts per concretar una nova reunió de cara a la investidura de Sánchez

La portaveu del PSOE al Congrés dels Diputats, Adriana Lastra, parlarà aquest dimarts amb el portaveu d'ERC a la cambra baixa, Gabriel Rufián, per concretar una nova reunió de cara a l'acord per a la investidura de Pedro Sánchez. El PSOE va guardar aquest dilluns silenci mentre es produïen les votacions de la militància d'ERC, que van avalar amb un 95% de suports l'estratègia negociadora de la direcció, que passa per condicionar qualsevol abstenció a la investidura a la creació d'una mesa de negociació entre governs. "Les bases d'ERC han votat i han dit que seguem a parlar", ha dit Lastra, i per tant "estem esperant per parlar amb el portaveu d'ERC aquest matí per ultimar aquesta reunió".