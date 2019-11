Mig miler de persones es manifesten a Manresa contra la violència masclista

«Ni una agressió sense resposta» va ser un dels lemes més corejats a la manifestació que es va celebrar ahir al vespre a Manresa en el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Més de 500 persones van participar en la marxa que va començar a la plaça Sant Domènec, va passar per davant de l'edifici dels jutjats, on es va aturar uns minuts, i va acabar a la plaça Major. Estava encapçalada per una pancarta on es podia llegir «Sentenciem el patriarcat. Autoorganització. Autodefensa feminista». L'organització era de diversos col·lectius feministes.



La sentència de la violació en grup a una menor a Manresa en la qual es va condemnar els acusats per abús sexual i no pas per agressió va ser present en una manifestació que va costar que arranqués. Quan ho va fer es va dirigir cap a la Muralla de Sant Francesc i, d'aquí, cap al carrer Campanes fins a arribar als jutjats, on hi havia una dotació dels Mossos d'Esquadra a l'entrada. La marxa es va aturar i en un moment la paret de l'edifici va quedar plena d'adhesius en els quals es feia responsable la Justícia de la sentència de la violació grupal de Manresa. També van empaperar la paret amb dos cartells que deien: «Rebutgem una sentència que qüestiona i violenta» i «Sistema patriarcal, violència estructural».



Durant tota la marxa es van sentir lemes com «Patriarcat i capital, aliança criminal», «Si ens toquen a una ens toquen a totes» o bé «No hi som totes, falten les mortes». També hi havia qui portava cartells amb frases com «Amb roba o sense el meu cos no es toca».



Un cop a la plaça Major es va dur a terme una acció artística i reivindicativa per denunciar, «el 25-N i cada dia, les violències masclistes. N'estem fartes». Dalt un escenari també es van representar diverses situacions per denunciar la manca d'un «abordatge» directe de les administracions davant aquesta problemàtica. També van denunciar que les decisions judicial «revictimitzen» les dones que «mai més ens sentirem culpables de la violència rebuda».



A Manresa el Servei d'Informació i Atenció a la Dona de l'Ajuntament (SIAD), va atendre fins a principis d'aquest mes 220 dones per violència masclista. Durant el mateix període de temps el SIAD va prestar els seus serveis a un total de 269 dones. Majoritàriament entre 30 i 45 anys i de nacionalitat espanyola.

La campanya continua



La campanya del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones continuarà avui amb la xerrada «Violències sexuals: posar al centre la reparació». Anirà a càrrec de Montse Pineda i se celebrarà a les 7 de la tarda al centre cultural del Casino. Demà, també al Casino però a les 11 del matí, es durà a terme el taller «Dona, aprèn a posar límits», amb Verónica Soto Villa.



El mes de març passat coincidint amb al Dia Internacional de les Dones, prop de 6.000 persones es van manifestar a Manresa, tres vegades més que no pas l'any anterior. Va ser una marxa marcada pel to reivindicatiu però també festiu. A la capçalera hi havia una pancarta amb el lema: «Ens aturem per canviar-ho tot. 8-M vaga feminista».