La revista Woman celebra la quarta edició de la gala dels seus premis

El Casino de Madrid es va vestir anit de gala per celebrar els premis anuals de Woman Madame Figaro, la revista de Prensa Ibérica & Grupo Zeta que va retre homenatge a personalitats extraordinàries de diferents àmbits professionals que destaquen pels seus valors i la seva trajectòria.

La moda, el luxe i el glamour es van trobar a la cita, en un acte al qual van assistir més de 500 persones i al qual no hi van faltar cares conegudes del món de la política, la societat i la cultura. Entre aquestes, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, i la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto.

Els Premis Woman van reconèixer, un any més, el mèrit a les persones que sobresurten pel seu compromís social i que, per tant, contribueixen a l'avenç de la nostra societat en camps com la moda, la cultura, l'esport o la solidaritat.

Arantza Sarasola, vicepresidenta de Premsa Ibèrica & Grup Zeta, va destacar en la seva intervenció el prestigi que acompanya a aquests premis i va assegurar que «una societat només es construeix veritablement en llibertat quan sap donar veu a les dones, escoltar-les, respectar-les i admirar-les».

Les premiades

Les premiades en aquesta edició són la model txeca Karolina Kurkova, que porta més de 20 anys d'exitosa carrera sobre la passarel·la; Mabel Lozano, directora de cinema que s'ha convertit en referent de la lluita contra la violència de gènere; Gala González, pionera dels fashion blocs a Espanya; Benedetta Tagliabue, arquitecta de prestigi internacional; Elisa Sednaoui, actriu i model que promou la cultura entre els més joves a través de la fundació que porta el seu nom; Ona Carbonell, la nedadora espanyola més llorejada en la història dels mundials de natació sincronitzada, i Livia Firth, cofundadora d'Eco Age i una de les veus internacionals més respectades en el camp de la sostenibilitat.

També va ser premiat Flash Moda, el programa de TVE que es dedica al sector de la moda i l'alta costura, en les figures del seu director, Jesús María Montes-Fernández, i la seva presentadora, la model Nieves Álvarez.

Mayka Sánchez, directora de la revista, va assegurar que «la sostenibilitat, el compromís amb diferents causes socials, el poder femení, la inclusió i la diversitat marquen els nostres principis, i aquest esperit és el que cristal·litza en aquests Premis Woman» que ahir es van atorgar.

Charo Izquierdo, directora general de Revistes del grup, va afirmar que «aquests premis són una fita pels seus guardonats perquè contribueixen al desenvolupament social, femení, mediambiental, cultural i ètic, però també estètic».

La gala de lliurament de premis, patrocinada per L'Oréal París, World Duty Free, Anna de Codorníu i Nissan, va gaudir de l'actuació en directe de Pastora Soler i pel photocall hi van passar nombrosos famosos i cares conegudes.