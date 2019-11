Rufián supedita el vot d'ERC a l'existència d'un «compromís i un calendari» per negociar «entre governs»

El portaveu d'ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, ha supeditat aquest dimarts qualsevol moviment dels republicans cap a l'abstenció a la investidura de Pedro Sánchez a l'existència d'un "compromís i un calendari" previ a la investidura per a la mesa de negociació "entre governs". Aquest "compromís i calendari", ha deixat clar, hauria d'establir-se en les reunions entre ERC i el PSOE "abans" de la investidura de Sánchez, i si prospera hauria de donar lloc a una segona fase de negociacions que ja serien "entre governs" un cop constituït l'executiu espanyol. Rufián també ha emplaçat Sánchez a reconèixer el president de la Generalitat, Quim Torra, com a interlocutor en les futures negociacions: "No reconèixer el president de la Generalitat perquè no et cau bé és una irresponsabilitat".

Ara mateix, ha recordat Rufián, ERC està "en un 'no' a Sánchez" i perquè aquest 'no' evolucioni cap a l'abstenció caldrà que els contactes entre els dos partits permetin concretar aquesta agenda de negociacions entre governs.

De fet, Rufián es reunirà aquest dijous a la tarda amb la portaveu del PSOE, Adriana Lastra, per fer passos en aquesta direcció. "Estem en una primera fase de negociació entre equips on intentarem assumir un calendari de mesa de diàleg per negociar entre governs la resolució del conflicte polític", ha dit.

Aquesta primera fase –ha reiterat- és "pre investidura" entre ERC i el PSOE i caldrà concretar-hi l'agenda de negociacions "entre governs" que tindria lloc un cop passada la investidura. És a dir, que "sense calendari ni compromís aquesta segona fase no podrà ser".

El portaveu d'ERC ha fet aquestes manifestacions des del Congrés acompanyat del seu grup parlamentari, que aquest dimarts recull les credencials a la cambra baixa. Ha promès "fermesa, unitat i determinació" a l'hora de treballar per "dignificar la vida de la gent".

Malgrat l'oferiment, Rufián ha insistit en les dificultats del diàleg després de la sentència als líders independentistes i a una campanya on el líder del PSOE s'ha dedicat –ha dit- a "insultar i criminalitzar" l'escola pública catalana, els mitjans públics catalans i els votants de l'1-O.

També s'ha mostrat "sorprès" pel fet que el PSOE vegi com a propostes de màxims les condicions establertes pel vicepresident del Govern i coordinador general d'ERC, Pere Aragonès, quan la posició dels republicans s'ha repetit "per activa i per passiva".