El Tribunal Europeu de Drets Humans condemna Espanya per no admetre recursos d'empara de presos d'ETA

El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha condemnat aquest dimarts Espanya pel fet que el Tribunal Constitucional hagi tornat a inadmetre els recursos d'empara dels presoners d'ETA Ismael Berasategi Escudero i Rufino Arriga Arruabarrena, que van demanar que fos computada la condemna complerta a França per rebaixar la condemna a Espanya.

El tribunal considera que "com a mínim han sofert una manca de seguretat jurídica pel que fa al dret al recurs d'empara", però no avala computar les penes complertes a França ni donar indemnitzacions per danys morals i despeses.