Bonvehí assegura que està «cansat de la política» i avança que la deixarà «aviat»

David Bonvehí deixarà la política i tot el que tingui a veure amb les institucions d'aquí a un any, quan «tingui format un nou PDeCAT i hagi trobat un candidat a la presidència de la Generalitat de Catalunya». Així ho va confirmar el mateix Bonvehí en declaracions a Regió7, ahir.

El president del PDeCAT va participar en una xerrada a l'Escola Joviat de Manresa, juntament amb els esportistes Òscar Lanza i Xavier Caballol, en la qual van explicar la seva experiència personal i professional des que van tenir greus accidents que els van deixar en cadira de rodes, en el cas de Bonvehí i Lanza, i amb una cama amputada, en el cas de Caballol. Qui va ser alcalde de Fonollosa va contestar, a la pregunta d'un estudiant de quins són els reptes que tenen actualment els tres ponents, que està «cansat» de la vida política «tan portada al límit» i que té ganes de tornar a la seva vida «d'abans», sense tenir cap relació amb les institucions i exercint professionalment, de nou, com a advocat.

Interpel·lat per aquest diari, Bonvehí va assegurar que el moment de deixar la política podria ser d'aquí a un any, «quan tingui format un nou PDeCAT i hagi trobat un candidat a la Generalitat».

Les seves declaracions arribaven després que, dilluns, l'exdiputat Jordi Sànchez, condemnat a nou anys de presó per la sentència del procés, anunciés en una entrevista a El Periódico que la Crida Nacional per la República que lidera juntament amb Carles Puigdemont es dissoldrà si Junts per Catalunya i el PDeCAT s'uneixen per formar un nou partit.

Bonvehí, nascut a Camps el 1979, va ser alcalde de Fonollosa entre els anys 2004 i 2007 per Convergència i Unió i el 2008 va ser nomenat president de CDC al Bages. Posteriorment va ser escollit diputat a Barcelona per CiU a les eleccions al Parlament del 2010 i el 2012, i dins la coalició de Junts pel Sí a les del 2015. Des del 22 de juliol del 2018 és president del PDeCAT, partit del qual ja havia estat el coordinador organitzatiu des del 2016.