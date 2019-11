Polèmica al Parlament per les acusacions de corrupció de Cs a membres del Govern

La sessió de control al president de la Generalitat, Quim Torra, ha acabat amb polèmica per les acusacions de corrupció del president de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, cap a membres del Govern i de JxCat. Segons Carrizosa, el Govern "es mou a l'entorn de la putrefacció i la corrupció" i ha citat els consellers Damià Calvet, Jordi Puigneró, i Miquel Buch. També ha fet referència a la diputada de JxCat Aurora Madaula, a qui ha demanat explicacions per les "mossegades" de la CatDem quan Agustí Colomines n'era el director. El president del Parlament, Roger Torrent, ha retret a Carrizosa que es dirigeixi a una diputada per l'actuació de la seva parella i Madaula ha decidit presentar una queixa a la Mesa per l'actitud de Carrizosa.

Carrizosa ha començat la seva intervenció a la sessió de control preguntant al president de la Generalitat si pensa cessar el secretari general de l'Esport, Gerard Figueras, detingut fa uns dies per presumpta malversació, i després ha continuat relacionant diversos membres del Govern i de diputats de JxCat amb suposats casos de corrupció. "Més que una bancada de Govern, semblen una roda de reconeixement", ha resumit Carrizosa.

Concretament ha citat que els consellers Calvet i Puigneró procedeixen de la l'Ajuntament de Sant Cugat, investigat per suposats contractes irregulars; també ha fet referència al conseller de l'Interior, Miquel Buch, investigat per pagar amb diners públics una persona que presumptament feia d'escolta de Carles Puigdemont; i també ha citat als diputats Elsa Artadi, Francesc de Dalmases i Aurora Madaula. "Aquests 36 diputats són tots honrats, no sé si pot dir el mateix respecte al seu Govern i el seu grup parlamentari", ha conclòs Carrziosa dirigint-se a Torra.

Precisament, la referència que ha fet Carrizosa dirigint-se a la diputada Madaula ha provocat que el president del Parlament, Roger Torrent, hagi retret l'actitud del president del grup de Cs. "En aquesta cambra no demanem explicacions a les diputades, per tant a les dones, en funció de l'activitat de les seves amistats o les parelles sinó en funció del que han fet elles mateixes", ha defensat Torrent.

Unes paraules que no han agradat gens a Carrizosa, que ha demanat la paraula per retreure a Torrent haver utilitzat un "to masclista".

En el seu torn de rèplica, Torra ha lamentat que avui "sigui un dels dies en què Cs ha caigut més baix" i els ha acusat de "difamar" per amagar la seva derrota. "Busquen crispació, i no la tindran. No caurem més en la seva crispació i no ens portaran mai més en aquest terreny", ha afegit Torra, que ha dedicat la següent part de la intervenció en explicar a Ciutadans dades rellevants de Catalunya. Una intervenció que ha provocat la queixa de Carrizosa, per qui el president Torra no contesta mai les preguntes del seu grup en sessió de control.