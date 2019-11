Un 54,6% dels espanyols assegura que la situació a Catalunya no va influir en el seu vot el 10-N

Un 54,6% dels espanyols assegura que la situació a Catalunya no va influir en la seva decisió d'anar a votar o no i per qui fer-ho a les eleccions generals del 10-N, segons el darrer baròmetre de novembre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS). I el 43,9% dels enquestats diu que sí que hi va influir. Les enquestes es van realitzar abans del 10-N, concretament, entre el 28 d'octubre i el 9 de novembre, quan ja s'havia fet pública la sentència del procés.

Pel que fa als enquestats catalans, un 65% diu que la situació a Catalunya sí que afecta al seu vot i un 33,6% assegura que aquest factor no hi influeix. Segons la mateixa enquesta, l'atur continua sent el principal problema dels espanyols i la independència de Catalunya se situa en quart lloc, per darrere dels polítics i l'economia.