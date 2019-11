ERC manté el «no» però s'emplaça amb el PSOE a una nova reunió el 3 de desembre

ERC manté el 'no' a la investidura de Pedro Sánchez després de la reunió que ha tingut lloc aquest dijous a Madrid, però tan els republicans com el PSOE i el PSC consideren que la trobada ha servit per establir un punt de partida comú sobre la necessitat d'abordar un el que les dues formacions qualifiquen de "conflicte polític" a Catalunya. És el resultat de 2 hores i 30 minuts de reunió entre les delegacions que han encapçalat el portaveu d'ERC a Madrid, Gabriel Rufián, i la portaveu del PSOE al Congrés, Adriana Lastra. En dos comunicats per separat, ERC i PSOE assenyalen que hi ha punts en comú que permeten impulsar aquesta negociació, i anuncien que han acordat celebrar una nova trobada el dimarts 3 de desembre al Congrés dels Diputats.

La trobada al Congrés dels Diputats ha servit per explorar les possibilitats d'una entesa que permeti la investidura de Pedro Sánchez, i ha acabat sense declaracions i amb dos comunicats per separat que apunten en la mateixa direcció.

ERC assegura que després d'aquesta "primera reunió entre equips negociadors" la seva postura "segueix essent negativa", però apunta ja en un primer punt del comunicat que "totes dues parts han establert un punt de partida comú en considerar la necessitat d'abordar un conflicte polític que és, essencialment, de naturalesa política".

"Malgrat que els diagnòstics de les parts no són coincidents", segons ERC, les dues formacions "sí que comparteixen la necessitat de poder reprendre la via del diàleg entre partits i institucions, així com per implicar en aquesta la societat civil". Un diàleg, afegeixen els republicans, que "ha de ser obert i sincer".

Una terminologia molt semblant a la que apareix al comunicat del PSOE, on apunta que en aquesta "primera aproximació" s'han constata "diferències" però "també punts de trobada" i en tot cas "una voluntat compartida de diàleg que permeti desencallar la formació de govern i assegurar l'estabilitat política".

Segons el PSOE, aquesta "estabilitat política" a de permetre afrontar "una agenda de drets socials, la recuperació de drets civils i laborals retallats pel PP, la situació industrial a Catalunya i al conjunt d'Espanya, en particular al sector de l'automoció" i també "canalitzar el conflicte polític a Catalunya des del diàleg i l'entesa institucional".

En tot cas, ERC insisteix que la "solució democràtica" per a Catalunya passa per una taula de negociació que es fonamenti en quatre pilars: que sigui entre governs, sense apriorismes ni temes vetats, amb calendari i amb garanties de compliment".

Unes condicions que no recull el comunicat del PSOE, que es limita a constatar que la reunió d'aquest divendres s'ha fet des d'un "ambient de diàleg constructiu i amb voluntat d'entesa", i que en tot cas és "un primer pas per treure el país de la situació de bloqueig en què es troba en aquest moment i donar a Espanya el govern progressista que han elegit els ciutadans".

Totes dues formacions expliquen que s'han emplaçat a una nova trobada el pròxim dimarts 3 de desembre. Tindrà lloc al Congrés dels Diputats.

Per part dels socialistes han estat a la reunió la portaveu del PSOE al Congrés, Adriana Lastra, el secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, i el secretari d'organització del PSC, Salvador Illa. Per ERC el portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, la portaveu nacional i vicesecretària general d'ERC, Marta Vilalta, i el president del Consell Nacional d'ERC, Josep Maria Jové.