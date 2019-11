«Tinc corda per a estona i en els propers mesos vull acabar d'endreçar el partit»

Bagenc, de Camps, un dels pobles de Fonollosa, d'on va ser alcalde. Un accident de cotxe li va canviar la vida i des d'aleshores ha fet carrera al seu partit, fins a arribar a dirigir-lo i preparar-ne el futur

David Bonvehí és des del juliol del 2018 president del PDeCAT, on ja havia tingut responsabilitats de direcció en l'etapa en què va ser presidenta Marta Pascal, el 2016. És un període complicat per la situació interna de l'etapa postconvergència, per l'exili i la presó d'alguns dels líders de la formació, per l'encaix que pot tenir Junts x Catalunya amb PDeCAT i per les solucions que es puguin donar a la situació del país i la relació Cataunya-Espanya. Dimarts, Bonvehí, en un acte amb infants, els explicava on són els límits de la vida política i què hi ha després.



Bonvehí, com afronta el seu futur al davant de la formació del PDeCAT?

Estic plenament actiu, en plena tasca de les feines que tinc encomanades com a president del Partit Demòcrata [PDeCAT]. Han estat uns anys molts durs, molt intensos. Les hem passades de tots colors. Amb companys a la presó i a l'exili, i amb molts eleccions seguides. Estic acabant de passar tota aquesta temporada dura, però amb ganes de complir el compromís que tinc com a president del PDeCAT. Que és fer més gran un projecte polític, al qual li han passat moltes coses, i visualitzar el futur d'aquest procés.

En una informació que aquest diari publicava ahir, deia que havia d'afrontar l'endemà de Bonvehí al partit. Què ha de fer en els propers mesos, tenir un relleu per al PDeCAT, preparar un altre candidat per a l'etapa posterior a Quim Torra, quan aquesta arribi?

Jo soc president d'un partit, tinc encomanades unes funcions, el partit té tots els seus processos interns. Jo el que he de fer és que el partit sigui amo del seu destí i del projecte polític que es vulgui presentar a les diferents eleccions. Jo tinc corda per a estona, i tinc ganes de fer la feina d'endreçar el partit. A partir d'aquí, la formació ja té els seus mecanismes per triar els representants en les diferents eleccions. Crec que el president ha de vetllar perquè tots els processos democràtics interns acabin escollint qui s'hagi d'escollir.

En tot cas, es veu comandant tot aquest procés els propers mesos fins a donar pas a uns altres companys perquè agafin la formació?

Jo he dit vàries vegades que he estat molts anys de la meva vida en el món institucional, com a alcalde, diputat, i el que no preveig és tornar a aquesta feina. M'estic dedicant al partit, i a mesura que vagi avançant el procés jo també prendré les meves decisions, com tothom les pren.

El PDeCAT, cap on va? Un futur pactat amb Junts x Catalu-nya?

Anirà cap allà on vulguin els seus associats. Hem fet un procés participatiu i la comissió executiva està analitzant quines són les propostes dels associats. Venim d'una etapa en què el partit ha estat hegemònic durant dècades, i ens agradaria que de cara al futur quedés articulat, i amb molta més gent dels que som ara. I això serà en els propers mesos.

Prepara algun canvi en pocs mesos?

Analitzem les propostes, el mes que ve ho donarem a conèixer al Consell Nacional, i associats i consell prendran les decisions amb els tempos que acordem.

Però aquest consell nacional, tal com està la situació política i la judicial del president Torra, podria venir seguit d'un canvi de govern o d'un període d'eleccions?

Esperem que no. Tenim la sensació que tindrem un període per poder treballar aquesta proposta i també quines idees tenim per Catalunya.

El futur del PDeCAT també deu estar vinculat a les relacions entre els grups del Govern català, les negociacions del Govern català i Estat, la solució per a presos i exiliats...

Sí, som en un moment en què la política és multilateral i, per tant, afecta tot el que passa aquí, a Europa... Catalunya ha aconseguit ser el centre de moltes realitats polítiques.

Amb ERC, en aquests moments hi ha una sintonia prou bona per confiar en les negociacions que comença amb Pedro Sánchez i el seu entorn?

Nosaltrem hem demanat a ERC que tinguem unitat estratègica a Madrid. No ens cansem de demananar-ho dia rere dia. Per a nosaltres ja hauríem pogut fer una candidatura única per anar al Congrés a Madrid, i un grup parlamentari únic. Això no ha estat possible, però demanem que puguem tenir unitat estratègica. Crec que en les diferents institucions on estem governant amb ERC, aquestes van bé.

Li sembla que finalment hi haurà pressupostos al Govern? Això donaria certa estabilitat.

Creiem que sí. Perquè aquest país avanci hi ha d'haver pressupostos. Això no és un tema de partit, és un tema de tota la societat i de tota la responsabilitat de tots els partits. Crec que els pressupostos estan a prop.

Per tant, hi ha una bona relació amb ERC, la CUP i, com a mínim, En Comú Podem?

Crec que hi ha una bona relació amb ERC, amb matisos, com hi poden ser en qualsevol govern de coalició. Crec que tindrem la unió per poder-los tirar endavant i la possibilitat de trobar l'acord amb altres partits que no són al govern.

CUP i En Comú Podem?

Els pressupostos, perquè s'aprovin, depenen dels suport de molta gent, i per tirar-los endavant hem de parlar amb tots els grups del Parlament.