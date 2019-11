PSOE i ERC inicien avui unes negociacions crucials per a la investidura de Sánchez

Els equips negociadors d'ERC i PSOE encapçalats per Gabriel Rufián i Adriana Lastra respectivament es reuneixen avui dijous a la tarda per iniciar unes negociacions crucials per a la investidura de Pedro Sánchez. Serà la primera trobada formal entre els dos partits el dia després que el Congrés hagi aprovat el decret digital que ERC i JxCat veuen com una "censura" i després que la vicepresidenta del govern espanyol en funcions, Carmen Calvo, hagi situat el diàleg entre executius a la Comissió Bilateral Estat-Generalitat, un instrument que tant ERC com JxCat veuen "obsolet". A Catalunya, en les darreres hores el president de la Generalitat, Quim Torra, ha reivindicat que ell juntament amb Pedro Sánchez han de liderar les negociacions.

ERC posa quatre condicions perquè els seus 13 diputats facilitin la investidura de Pedro Sánchez com a president del govern espanyol. Els republicans reclamen que s'ha d'obrir un diàleg entre governs per resoldre políticament el conflicte. Un diàleg que s'ha de fer sense condicions, és a dir, sense vetar que es pugui parlar d'autodeterminació i amnistia; amb un calendari clar per evitar que s'eternitzi o que la taula de diàleg no acabi arrencant i, finalment, posen sobre la taula que hi ha d'haver garanties de compliment dels acords. I és que els republicans asseguren que han perdut la confiança amb Sánchez després de la campanya del 10-N i que el líder del PSOE se l'ha de guanyar.

Tot i que encara no s'ha entrat en la negociació d'aquestes quatre condicions, la vicepresidenta del govern espanyol en funcions, Carmen Calvo, ha limitat la taula de negociació entre executius a l'existent Comissió Bilateral Estat-Generalitat que deriva de l'Estatut i, a més, avisa que no volen parlar d'autodeterminació "perquè no existeix".

JxCat coincideix amb ERC que el diàleg per resoldre el conflicte polític ha de ser entre governs però amb alguns matisos. Per a l'espai postconvergent, una de les condicions és la figura d'un relator internacional i veuen imprescindible que el president de la Generalitat, Quim Torra, lideri les negociacions per la part catalana. Ja que, segons defensen, el diàleg ha de ser entre presidents. Precisament, sobre aquesta qüestió, en el marc de la sessió de control al Parlament, Torra va reivindicar que ell ha d'encapçalar el diàleg entre institucions després que el vicepresident i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonés, digués a Ràdio 4 que la presència de Torra a la taula de negociació "no és descartable però tampoc necessària". En aquest sentit, Aragonès ho va condicionar al rang dels representants de la part del govern espanyol.

El dirigent d'ERC dona per fet que les negociacions amb els socialistes duraran dies però des del PSOE tenen pressa i volen que Sánchez sigui investit la segona setmana de desembre en segona volta, quan es necessiten més vots a favor que en contra. L'objectiu dels socialistes és poder formar el govern de coalició abans de les festes de Nadal.

Per part dels republicans assistiran a la reunió d'aquesta tarda el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, la portaveu nacional i vicesecretària general d'ERC, Marta Vilalta, i el president del Consell Nacional d'ERC, Josep Maria Jové. Per part del PSOE la portaveu al Congrés, Adriana Lastra, estarà acompanyada del secretari d'organització socialista, José Luis Ábalos, i el secretari d'organització del PSC, Salvador Illa.