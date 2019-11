Acusen el Govern de finançar una revista feta amb notícies copiades, una d'elles a Regió7

'El Confidencial' ha revelat aquest divendres que el Govern, en mans del PDeCAT, hauria subvencionat una revista que es nodria del plagi de notícies amb la finalitat d'alimentar el procés independentista. Així ho explica un informe de la Guàrdia Civil al qual hauria tingut accés el mitjà citat. Així, el Jutjat d'Instrucció número 1 de Barcelona imputaria als caps d'aquesta trama els delictes de malversació de diners públics, prevaricació i tràfic d'influències.

La revista en qüestió, ja desapareguda, es deia ONGC i es definia com a «revista de pensament polític, solidaritat, cooperació i relacions internacionals». El diputat de JxCat Francesc de Dalmases n'era el director i l'editor era Victor Terradellas, exsecretari de relacions internacionals de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). El valor de les subvencions hauria anat incrementant des dels 20.000 euros del 2014 fins als 50.000 del 2016, període amb Artur Mas i Carles Puigdemont com a presidents de la Generalitat. Terradellas, molt proper a Puigdemont, també és el president de la fundació CATmón, afí a CDC, i al seu despatx s'hi va trobar el passat mes de maig una llibreta que classifica els caps dels Mossos en funció de la seva lleialtat, patriotisme i afinitat amb el procés. Segons aquestes informacions, la Guàrdia Civil dedueix que els diners de les subvencions haurien pogut ser destinats al procés, com ara en conferències de Puigdemont i viatges internacionals per buscar suports de cara a l'1-O.

Entre les diverses notícies plagiades per ONGC que 'El Confidencial' recull de l'informe de la Guàrdia Civil, n'hi ha una de Regió7. Es tracta de la peça titulada «L'obra de Marc Sellarès a Andorra: Mites grecs, èxodes i natura», que la revista va rebatejar com a «Marc Sellarès i els refugiats» en la seva publicació número 65. El text, publicat al diari el dia 10 de maig del 2017 i a la revista el 28 de juliol del mateix any, manté una estructura calcada (si bé alguns paràgrafs van ser directament esborrats) i la fotografia també va ser agafada per la revista trimestral que ara és investigada.