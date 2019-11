Atac terrorista: Un home apunyala mortalment dues persones i en fereix diverses abans de ser abatut al Pont de Londres

Un home ha apunyalat mortalment dues persones i n'ha ferit diverses més aquest divendres a l'emblemàtic Pont de Londres, segons ha informat la Policia Metropolitana, que ha abatut amb un tret l'autor de l'atac. Les autoritats han etiquetat els fets com un "incident terrorista".



En una breu compareixença davant la premsa, el màxim responsable antiterrorista de Scotland Yard, Neil Basu, ha informat que, després de rebre una alerta per un apunyalament al Pont de Londres cap a les 14 hores, els agents que s'han personat han disparat contra el presumpte atacant. "Puc confirmar que aquest sospitós ha mort en el lloc dels fets", ha assenyalat, precisant que "diverses persones han patit ferides durant aquest incident", si bé no ha donat dades més concretes sobre el nombre o el seu estat. L'escena l'han captats diversos vianants i l'han penjat a Twitter.





Imatge del Pont de Londres. FOTO: Reuters

Treballadors d'una oficina observen per la finestra el desplegament policial. FOTO: Reuters

Segons el responsable policial, la Policia Metropolitana i la Policia de Londres estan treballant de manera conjunta i ja s'està investigant el succeït amb "una ment oberta quant als motius".Així mateix, ha aclarit que l'artefacte explosiu que s'havia indicat que podia portar el sospitós adossat al seu cos aparentment és "fals" i ha convidat a la població a "evitar la zona" posat que encara s'estan fent registres per descartar amenaces addicionals i el dispositiu policial es manté.El primer ministre, Boris Johnson, ha seguit els fets des de la distància. "Vull agrair a la Policia i a tots els serveis d'emergència la seva immediata resposta", ha dit en un missatge publicat al Twitter de Downing Street. El líder del govern era fora de Londres amb motiu de la campanya electoral per als comicis del 12 de desembre.Per la seva banda, l'alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha assegurat per aquesta mateixa via que està "en estret contacte" amb el cap de Scotland Yard i ha convidat a la població a seguir les directrius dels agents que es troben al lloc dels fets.El Pont de Londres s'ha tancat en ambdues direccions al trànsit i també s'han format retencions al pont de la Torre de Londres i an Southwark Bridge Road.