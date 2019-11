Atac terrorista: Diversos ferits en un apunyalament amb ganivet al Pont de Londres

Diverses persones han resultat ferides en un apunyalament amb ganivet que ha tingut lloc aquest divendres a l'emblemàtic Pont de Londres, segons ha informat la Policia Metropolitana, que ha confirmat haver disparat a una persona. A falta de més detalls, ha aclarit que està tractant l'incident com un fet "d'índole terrorista".



Segons ha indicat al seu Twitter, han rebut un avís per un "apunyalament prop del Pont de Londres" a les 13.58 hores. Immediatament després, fins al lloc s'han personat els serveis d'emergència, la Policia Metropolitana i la Policia de Londres.



Imatge del Pont de Londres. FOTO: Reuters

Treballadors d'una oficina observen per la finestra el desplegament policial. FOTO: Reuters

Inicialment, s'ha informat d'un home detingut i que hauria diversos ferits. En missatges posteriors, s'ha aclarit que "un home ha estat disparat per la policia", si bé no s'ha precisat el seu estat, i s'ha confirmat queLa cadena SkyNews ha informat que hi hauria un mort i no seria l'atacant. De fet, els testimonis recollits pels mitjans britànics parlen d', escena que han captats diversos vianants i que han penjat a Twitter:El primer ministre, Boris Johnson, ha seguit els fets des de la distància. "Vull agrair a la Policia i a tots els serveis d'emergència la seva immediata resposta", ha dit en un missatge publicat al Twitter de Downing Street. El líder del govern era fora de Londres amb motiu de la campanya electoral per als comicis del 12 de desembre.Per la seva banda, l'alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha assegurat per aquesta mateixa via que està "en estret contacte" amb el cap de Scotland Yard i ha convidat a la població a seguir les directrius dels agents que es troben al lloc dels fets.El Pont de Londres s'ha tancat en ambdues direccions al trànsit i també s'han format retencions al pont de la Torre de Londres i an Southwark Bridge Road.