Cercas agraeix al Rei el discurs del 3-O: «Als que erem a la banda de la legalitat ens va dir que no estàvem sols»

Javier Cercas, flamant guanyador del Premi Planeta 2019, ha rebut aquest dijous a la nit el Premi de Periodisme Francisco Cerecedo a l'Hotel Palace de Madrid. L'encarregat de donar-li el guardó ha estat el rei Felip VI, que ha agrait el "coratge" i la "valentia" de l'escriptor per haver fugit "de l'equidistància entre l'estat de dret i els que pretenen destruir-lo". Cercas ha celebrat el discurs del monarca el 3-O.

"Mentre un grup de politics traïdors intentava imposar per les braves a la majoria un projecte minoritari, inequívocament antidemocràtic i profundament reaccionari, ens va dir als que estàvem a la banda de la legalitat democràtica que no estàvem sols", ha precisat. Ahora, ha definit el procés com un projecte "contra les llibertats" que busca "derogar l'Estatut i violar la Constitució".