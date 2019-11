El relat d'un 'heroi' que va evitar una violació: «Quan va fugir vaig dir: a aquest l'enganxo»

L'heroica intervenció d'un veí va salvar ahir una dona de ser violada a Llaranes (Astúries). Els fets van tenir lloc al voltant de les 7.30 h, a escassos metres d'una escola. Va ser llavors quan aquest "samarità", Sergio González, que passava per allà, va sentir crits entre un cotxe i un camió. En acostar-se per veure què passava, es va trobar un home amb els pantalons baixats sobre una dona que demanava auxili. En veure's sorprès, el suposat violador va arrencar a córrer. González va començar a seguir-lo mentre trucava la Policia Nacional. Minuts després, el suposat delinqüent va ser detingut en un altre barri. "Quan va començar a córrer vaig dir: a aquest l'enganxo jo, no es pot escapar", explica el valent 'heroi'.

Segons el relat de González, tot va succeir al voltant de les 7.30 hores. Va ser llavors quan va aparcar a les proximitats de l'escola per deixar-hi els fills de la seva parella. Quan va sentir el que semblaven uns crits, va deixar ràpidament les criatures al centre escolar i va anar cap a l'origen de les veus, entre un cotxe i un camió. El que es va trobar va ser impactant: un home, amb els pantalons abaixats, sobre una dona que demanava auxili. "Ella cridava que l'estava violant. Llavors jo li vaig cridar: 'què fas!'", Relata González.

Llavors va començar la persecució: "No pot ser que hi hagi gent així pel carrer; volia que l'enxampessin", explica. "Ell al principi corria molt, però es va fatigar i va baixar el ritme. En aquell moment jo vaig aprofitar per amagar-me i seguir-caminant", relata sobre un rastreig que va ser fonamental perquè els agents detinguessin el sospitós, el que van aconseguir només uns minuts després. "Mai havia corregut tant", reconeix amb humor.

Ara, la Policia Nacional investiga el cas. El detingut, que segons l'apreciació de González rondava la vintena d'anys, va passar el dia d'ahir en dependències de la comissaria i està previst que avui passi a disposició judicial. Per la seva banda, la víctima, d'aproximadament 50 anys, va ser traslladada a l'hospital per sotmetre-la a un examen exhaustiu.

"No pot ser que gent així camini solta pel carrer. En aquest cas la víctima és una dona i va poder fer una mica de resistència. Però, què hauria passat si fos una nena que esperava per l'autobús per anar a l'institut?", es preguntava ahir González.