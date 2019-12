La igualadina Chacón diu que cal demanar el grau de sacrifici que es vol fer per a la independència

La consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, la igualadina Àngels Chacón, ha apostat aquest dilluns per fixar el preu que pot suposar aconseguir la independència de Catalunya i preguntar a la població si està disposada a pagar-lo, però s'ha mostrat contrària a la "polarització radical".

Així ho ha dit Chacón en una entrevista de Ser Catalunya amb el periodista Josep Cuní quan li han preguntat per què el president de la Generalitat, Quim Torra, va demanar la setmana passada a l'independentisme "escoltar atentament" unes reflexions de l'escriptor Paul Engler, que aconsella més polarització i alts nivells de sacrificis als catalans si volen obtenir la independència.

Chacón ha afirmat que fins ara existia el pensament que impulsar el moviment independentista no comporta sacrificis, no altera el dia a dia: "La pregunta que cal fer a la població és aquest preu, fixar-lo, i preguntar si estem disposats a pagar-lo".

"És obvi que l'Estat no deixa marge per actuar tal com correspondria. Haurem de fer aquestes dues preguntes. En la polarització radical no hi estic d'acord", ha asseverat la consellera, que ha apostat per compatibilitzar la preservació de l'economia productiva amb la denúncia de la vulneració de drets i llibertats fonamentals.