Sánchez obre la porta a una investidura després de Nadal

El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha apel·lat a la "responsabilitat" del "conjunt dels actors polítics" per "sobre de sigles" per desbloquejar la seva investidura. Preguntat per la negociació amb ERC, el líder socialista ha afirmat que el desbloqueig "depèn de totes les forces polítiques" i ha afirmat que "no hi haurà terceres eleccions". "Ningú està demanant a cap partit que renunciï a ser alternativa", ha dit Sánchez, en una clara referència al PP. En roda de premsa aquest dilluns a la 25a Cimera del Clima de l'ONU que ha donat el tret de sortida a Madrid i acompanyat del secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, Sánchez ha argumentat que cal un govern "com abans millor" però no ha descartat anar a la investidura després de Nadal.

"No sé si ha de ser el 12 de desembre, el 20 de desembre o el 8 de gener. No ho sé", ha dit. El líder del PSOE ha remarcat que el plantejament de buscar el suport no només de partits d'esquerres sinó de "forces socialconservadores" com el PNB o el PRC ha estat "positiu" per permetre "construir una majoria parlamentària que permeti fer caminar la legislatura i comptar amb una estabilitat parlamentària suficientment raonable" per posar en marxa l'agenda política.