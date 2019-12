Detenen un repartidor amb una ordre de detenció, sense punts al carnet i drogat

Detingut un home de 35 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Valls, que tenia una ordre de recerca i detenció judicial, per conduir sense punts al carnet i per donar positiu en drogues. Els fets van passar a la TP-7225 a Constantí on els Mossos d'Esquadra estaven fent un control de pes a vehicles professionals després de comprovar que la furgoneta circulava amb un excés d'un 18% per sobre de la seva tara màxima autoritzada.

Després de fer comprovacions van concloure que el conductor tenia pendent una ordre de detenció judicial per un delicte de robatori amb força i que no disposava de permís de conduir en vigor per pèrdua de punts. El jutge va decretar divendres llibertat amb càrrecs.

Els mossos van realitzar-li la prova de drogues i de manera indiciària el conductor va donar positiu per diverses substàncies estupefaents. En aquest cas, la denúncia administrativa es farà efectiva quan el laboratori confirmi el positiu de drogues.

Els agents també van comprovar que al detingut li consten dos procediments anteriors per delictes relatius al trànsit, tots dos per conduir sense punts al carnet.

El detingut va passar aquest divendres a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Tarragona, el qual va decretar la seva posada en llibertat amb càrrecs amb l'obligació de presentar-se davant l'autoritat judicial quan sigui requerit.