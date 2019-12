ERC i JxCat escriuen «Llibertat» a la papereta per votar la presidència del Congrés

Els diputats d'ERC, JxCat i la CUP han escrit missatges reivindicatius a les paperetes de la votació de la presidència de la Mesa del Congrés dels Diputats. La papereta dels republicans tenia el missatge 'Llibertat' amb un llaç groc. Els diputats de JxCat també han escrit a mà la paraula 'Llibertat' mentre que els dos diputats de la CUP han escrit el missatge 'Amnistia i autodeterminació'. Diversos diputats de les tres formacions han compartit imatges dels papers a Twitter. La votació de la Mesa del Congrés es fa amb urna.





No hi ha presidència de la mesa possible al Congrés fins que no es resolgui democràticament el conflicte!

Gràcies @MartaRosiq per anomenar els que no hi poden ser per la repressió! #LleialtatAlPoble pic.twitter.com/8nm5BTOluZ