Lastra es lesiona al Congrés i fa que s'ajorni la reunió entre PSOE i JxCat

Lastra, ajudada per sortir de l'hemicicle i posteriorment en cadira de rodes | EP

El PSOE i JxCat han ajornat la reunió que havien de mantenir aquest dimarts a la tarda, a les 16 hores, per la lesió de la portaveu socialista, Adriana Lastra, durant la sessió de constitució del Congrés. Lastra s'ha fet un esquinç al turmell mentre baixava del seu escó al matí per desar la papereta a l'urna en la primera votació de la presidència de la cambra baixa.

La portaveu de JxCat, Laura Borràs, ha anunciat l'ajornament en una atenció als mitjans i ha afirmat que ho han decidit totes dues perquè Lastra ha d'anar a l'hospital a fer-se una radiografia. Borràs ha assegurat que tot i l'ajornament la reunió es farà. La portaveu de JxCat ha explicat que intercanviaran missatges amb Lastra per veure com està i decidir si es reuneixen més tard aquest mateix dimarts o si deixen la reunió per a dimecres.