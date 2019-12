Batet veu «ajustat» però «no impossible» una investidura de Sánchez abans de Nadal

La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha admès que és "complicat i ajustat" investir Pedro Sánchez com a president del govern espanyol abans de Nadal. En una entrevista a la Cadena Ser, ha defensat però que "no és impossible". "Haurien de quadrar moltes coses que no sé si en aquests moments estan en condicions de quadrar", ha afegit. Segons Batet, la sessió d'investidura hauria de ser "el més aviat possible" i diu que "seria molt bo" que el candidat vagi a la investidura "amb els vots assegurats". Si no és possible en els pròxims dies, Batet situa la investidura després de Nadal "però amb rapidesa".

Preguntada per si és partidària de cordons sanitaris, Batet ha respost que "en general" no hi està d'acord però també ha afegit que s'ha de tenir una "relació diferent" amb els partits que qüestionen valors com la igualtat, la justícia, la llibertat o la no discriminació.

Pel fa a les fórmules de prometatge d'alguns diputats i les queixes del PP, la presidenta del Congrés ha insistit que ahir "es van posar coses en qüestió que estan superades" pel Tribunal Constitucional (TC) i la Junta Electoral Central (JEC). En aquest sentit, ha defensat que les fórmules utilitzades no eren noves i, per tant, que havien passat els "filtres previs".