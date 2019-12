ERC, molesta amb Pedro Sánchez

Les declaracions del president de Govern en funcions, Pedro Sánchez, sobre les converses per explorar un possible acord sobre la seva investidura han causat malestar a la direcció d'ERC, ja que, segons fonts republicanes, s'havia acordat "màxima discreció" al respecte.

Sánchez ha llançat un missatge de tranquil·litat als que temen un acord amb els independentistes per a la investidura i ha afirmat que, si hi ha pacte amb ERC, "estarà dins de la legalitat i serà públic".

Des de Watford (Regne Unit), després de la reunió de líders de l'Aliança Atlàntica, Sánchez ha subratllat que qualsevol acord amb els independentistes serà "sota el paraigua de la Constitució".

Fonts d'ERC han retret a Sánchez les seves declaracions, ja que, segons la seva opinió, donen peu a considerar que l'acord sobre la investidura està pròxim.

Ahir dimarts, en la seva segona reunió, els equips negociadors de PSOE i ERC van reconèixer avenços "per activar la via política" per tal de resoldre el "conflicte polític" a Catalunya.

Les dues parts van acordar reunir-se d'aquí a una setmana, el dimarts 10 de desembre, una reunió que de moment es manté, si bé fonts republicanes indiquen que estaran atentes a com evolucionin els esdeveniments els propers dies.