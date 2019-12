Miquel Buch xifra en 33 les investigacions a Mossos per les protestes postsentència

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha xifrat en 33 les investigacions obertes pel dispositiu policial i les actuacions "individuals" de diversos mossos d'esquadra durant els aldarulls violents que es van produir després de la sentència als líders del procés.

Buch ha comparegut aquest dimecres, a petició pròpia, en la comissió d'Interior de Parlament per donar explicacions sobre l'actuació dels Mossos d'Esquadra durant els disturbis deslligats a Catalunya en les mobilitzacions per la sentència del procés.

Durant la compareixença, JxCat ha fet pinya amb el conseller, mentre que ERC ha qüestionat algunes de les actuacions i eines utilitzades per la policia catalana durant aquests dies, amb una intervenció una mica crítica que ha provocat cert malestar al titular d'Interior.

En la seva intervenció a la cambra catalana, Buch ha admès que no tota l'actuació dels agents va estar "bé", tot i que ha ressaltat la voluntat del cos de revisar "sempre" les seves actuacions amb la vocació de "millorar", de manera que hi haurà sancions si hi ha hagut "comportaments que s'hagin extralimitat" en les seves funcions i que no s'ajusten al protocol de la policia catalana.

No obstant això, i malgrat aquestes investigacions, Buch ha demanat que no es "criminalitzi de manera persistent" el cos dels Mossos ni que es posi en qüestió la professionalitat i la feina dels agents.

"Tot el que van fer els Mossos va estar bé? Evidentment no, no estic dient això", ha afirmat Buch davant les crítiques dels comuns i de la CUP, que han titllat la seva explicació d'autocomplaent, ja que tots dos partits consideren que hi va haver un ús "abusiu" i "desproporcionat" de la força.

En aquest context, Buch ha xifrat en 33 les investigacions obertes tant en el dispositiu policial a les seves conjunt com en les actuacions "individuals" d'alguns agents en la "major auditoria" que hagi dut mai a terme la policia catalana, per "supervisar acuradament "totes les accions durant les protestes, en què hi va haver" hostilitat "i una" violència extrema "per part de grups de manifestants minoritaris.

Per això, i fins que no acabin les investigacions, ha assegurat: "Jo no seré el conseller que valorarà o anirà en contra dels drets dels treballadors. Tota persona que no hagi actuat d'acord amb el protocol, tindrà un procés just i regulat i jo no m'ho saltaré".

Però les crítiques sobre l'actuació dels Mossos han procedit també del seu soci de Govern, ERC, formació que ha qüestionat algunes eines com la tècnica del carrusel, que veuen "perillosa", que alguns agents colpegessin amb les porres als manifestants per sobre de la cintura o que disparessin projectils de foam a una "distància massa curta".

A la banda oposada, Ciutadans i el PPC també han carregat contra Buch, però en aquesta cas per promoure una "caça de bruixes" contra uns agents que han posat "en perill" les seves vides i als quals han situat entre l'"espasa i la paret "per qüestions polítiques, i als quals a més volen "purgar".

El PSC, com Ciutadans i el PPC, han denunciat la manca de recursos materials i humans en el cos dels Mossos, que van haver de fer front a situacions d'"extrema violència".

En aquest sentit, JxCat ha preguntat al conseller si les convocatòries de noves places dels Mossos s'haguessin pogut fer abans, la situació davant les protestes violentes "hauria millorat".

"Segur -ha contestat Buch-. Estem pagant aquesta manca de promocions de noves places dels últims anys, i els que més ho pateixen són els policies", ha subratllat.