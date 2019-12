El PSOE destaca el «bon to» de la reunió amb JxCAT, que manté el «no»

El PSOE destaca el "bon to" de la reunió amb JxCAT que ha tingut lloc aquest dimecres al Congrés dels Diputats, on les dues parts han explorat el terreny per a un hipotètic acostament de cara a la investidura de Pedro Sánchez. Tant el PSOE com JxCAT assenyalen que la formació independentista segueix en el 'no', però recalquen que la trobada ha servit per obrir espais de diàleg.

"Ha anat bé, hem parlat i seguirem parlant", han apuntat fonts de JxCAT, que recorden que les dues formacions s'han emplaçat a una nova trobada, encara sense dia ni lloc.

La d'aquest dimecres ha estat una primera presa de contacte que tindrà continuïtat en els pròxims dies. Hi ha assistit per part de JxCAT la portaveu de la formació a Madrid, Laura Borràs, i la número dos, Míriam Nogueras, que s'han entrevistat durant prop d'una hora amb la portaveu del PSOE al Congrés, Adriana Lastra, que és també qui pilota les negociacions amb ERC.

La trobada havia de tenir lloc aquest dimarts a la tarda però la lesió de Lastra –que es va torçar el peu durant les votacions de la Mesa del Congrés- va forçar a ajornar-la fins aquest dimarts a les 11.00.

En acabar la reunió cap dels dos partits ha volgut fer cap mena de declaració i contràriament al que va passar aquest dimarts amb ERC, tampoc hi haurà cap tipus de comunicat, ni conjunt ni per separat.

Abans de l'inici de la reunió Borràs ja ha apuntat que la cita havia de servir per "reprendre el contacte" i "veure com està tot".