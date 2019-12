Un centenar d'alcaldes i regidors rebutgen la sentència de l'1-O i les detencions posteriors

Un centenar d'alcaldes i regidors independentistes s'han manifestat a Barcelona aquest dijous al matí en contra de la sentència de l'1-O, i per rebutjar les detencions dels dies posteriors. Electes d'arreu del país i de totes les forces polítiques independentistes s'han concentrat a la plaça Sant Jaume des de les 10 hores.

A partir de les 10:30 han caminat fins a Via Laietana amb l'objectiu d'acabar aquesta "primera mobilització del món local" davant la delegació del govern espanyol. Els alcaldes i regidors hi volen fer entrega del manifest de l'Assemblea de Càrrecs Electes de Catalunya (ACEC), aprovat per unanimitat el 30 d'octubre. L'alcalde de Teià (Maresme), Andreu Bosch, ha explicat que la iniciativa neix des dels ajuntaments i impulsada per la ciutadania davant la "repressió" de l'Estat.

Els alcaldes i regidors, autoorganitzats en una plataforma del món local-sense nom-, han protestat davant les "injustícies" de l'Estat i han demanat la llibertat dels "presos polítics i exiliats". Ni l'ACEC ni l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) no estan darrere d'aquesta mobilització. Tot i això, Bosch ha subratllat que sí que s'han reunit amb l'ACEC, i que en tenen "l'aval" per entregar el seu manifest a la delegació del govern espanyol.

"No volem convertir-nos en una plataforma més de rebuig, sinó que l'ACEC i l'AMI es facin ressò de la nostra voluntat de mobilitzar-nos i sumar", ha asseverat. "Els cinc acords també són nostres", ha remarcat en referència al manifest de l'Assemblea de Càrrecs Electes. Els alcaldes i regidors creuen que ara és "el moment" que el món local es torni a mobilitzar, després de l'1-O, per expressar el rebuig a la sentència del Suprem i per totes les "detencions indiscriminades" contra la ciutadania.