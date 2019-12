És correcte l'ús del terme «casual» aplicat a la nova targeta de transport?

L'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha revolucionat les seves tarifes i el canvi més polèmic ha estat la desaparició de la T-10 per la creació de la T-casual. Una nova targeta de 10 viatges i unipersonal que, a part de ser més cara que la seva predecessora, també s'ha batejat amb un nom controvertit.

L'ATM ha optat pel terme "casual" per contraposar-lo a la T-usual, dedicada als usuaris de transport públic més habituals. És a dir, la T-casual va dirigida a viatgers esporàdics. Però en català, "casual" no té aquest sentit.

Segons el diccionaris de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), casual és un adjectiu que descriu allò que "s'esdevé sense ésser previst o esperat, sense causa coneguda".

adj. [LC] Que s'esdevé sense ésser previst o esperat, sense causa coneguda. Fou un encontre casual. Una troballa purament casual. Guany casual.

El diccionari de la Gran Enciclopèdia Catalana ho defineix igual: "Que s'esdevé per atzar, sense ésser previst o esperat. Un encontre casual. Una descoberta casual".

... adjectiu Que s'esdevé per atzar, sense ésser previst o esperat. Un ontre casual. Una descoberta casual. condició casual Condició que depèn de l'atzar, no de la voluntat del creditor o del deutor. Gran Diccionari de la llengua catalana Partició sil·làbica: ca_su_al ...

En català doncs, la paraula casual significa per atzar, sense estar previst, i no pas esporàdic, com volien reflexar els creadors del nom de la targeta T-casual.

En castellà succeix exactament el mateix. La paraula "casual" té el significat d'una cosa que passa per casualitat. El diccionari de la Rae ho defineix de la següent manera:

1. adj. Que sucede por casualidad.

Segons el diccionari Oxford en anglès el significat principal del terme casual és Relaxed and unconcerned, el que en català voldria dir relaxat o despreocupat. Així doncs, si aquesta era la intenció, en anglès tampoc significa exactament el què volen dir amb el nom.

És en una de les seves accepcions que en anglès, segons diccionaris com Oxford i Cambridge, podem trobar el significat de «Not regular or permanent». Que sí que significa no regular, esporàdic, cosa que correspondria amb la intenció dels creadors de la targeta T-casual.