La defensa del CDR Ferran Jolis presenta una querella per la vulneració «sistemàtica» dels seus drets

La defensa del CDR Ferran Jolis, empresonat des del passat 23 de setembre en el marc de l'Operació 'Judes', ha presentat aquest dijous als jutjats de Sabadell una querella pel tracte rebut des de la seva detenció fins el seu empresonament vulnerant els seus drets fonamentals. Una querella que en els pròxims dies també presentarà l'advocat de Jordi Ros. Xavier Pellicer, advocat d'Alerta Solidària, recorda que aquesta vulneració sistemàtica de drets fonamentals com el de defensa, per exemple, va culminar amb unes declaracions que en "qualsevol país democràtic no tindrien validesa jurídica". Carles Perdiguero, advocat de Jolis, diu que l'objectiu final és que s'obri una investigació per un delicte de detenció il·legal i contra la integritat moral.

Ferran Jolis i Jordi Ros són els únics CDR empresonats a Soto del Real als que l'Audiència Nacional no va reconèixer que se'ls hagués vulnerat els seus drets en el moment de ser detinguts. Als altres cinc se'ls va anul·lar la seva ordre de presó fa tres setmanes tot i que finalment se'ls va ratificar la presó preventiva.

Sobre aquesta qüestió, Xavier Pellicer ha qualificat de curiós que l'Audiència Nacional acceptés els recursos de cinc dels CDR detinguts i no els de Ferran Jolis i Jordi Ros, els que van patir vulneracions "més extremes i sistemàtiques". "Tot això ha estat un intent de l'Audiència de rentar-se la cara per evitar una nul·litat que és evident", ha afegit.

Pel que fa al contingut de la querella, l'advocat de Ferran Jolis ha assegurat que la detenció va ser il·legal des del "minut zero" perquè no va ser assistit per un advocat fins passades 43 hores, el que ja hauria d'invalidar tot el procés, i per tots els maltractaments infringits durant la detenció i el trasllat a presó.

Perdiguero ha recordat que el seu client va assistir durant hores despullat i emmanillat al registre del seu domicili i que després va ser traslladat, també emmanillat i amb els ulls tapats, a la comandància de la Guàrdia Civil a Tres Cantos en un trajecte que va durar set hores. També ha denunciat les irregularitats comeses durant la seva declaració amb constants referències als seus fills i intentant que donés per bona la versió de la policia.