La DGT proposa noves normes per l'ús del patinet

El Servei Català de Trànsit (SCT) és favorable a les mesures proposades en una nova instrucció de la DGT per regular l'ús dels patinets elèctrics.

"L'estàvem esperant gairebé amb candeletes", ha dit el director del SCT, Juli Gendrau, sobre la instrucció que marca, entre altres, poder sancionar els conductors de patinets per conduir amb auriculars, per portar un passatger o fins i tot sotmetre'ls a un test d'alcohol i drogues.

Segons Gendrau, un vehicle que vagi a 25 quilòmetres per hora i sigui unipersonal "ha de tenir totes les garanties de seguretat" i ha posat com exemple l'ús obligatori de casc o la prohibició de circular per la vorera.

"Totes aquestes mesures sempre són bones i benvingudes pel Servei Català de Trànsit", ha conclòs.