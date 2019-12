Enfrontaments entre policies i manifestants a París durant la vaga contra la reforma de pensions

La vaga indefinida convocada a partir d'aquest dijous per diversos sindicats en contra de la reforma de les pensions promoguda pel president francès, Emmanuel Macron, ha tret al carrer a milers de persones en una trentena de ciutats, entre aquestes la capital París, on s'han registrat a la tarda enfrontaments entre manifestants radicals i forces de seguretat.

La Policia ha llançat gasos lacrimògens per contenir un grup de persones que havia perpetrat actes violents als voltants de la plaça de la República. També s'han registrat incidents a Nantes, on els manifestants han llançat objectes contra els agents.

La Policia ha estimat que més de 450.000 persones s'havien sumat a alguna de les mobilitzacions convocades a 50 ciutats, si bé la dada, no és definitiva. El sindicat CGT calcula que només a París s'han manifestat unes 250.000 persones.

Les autoritats, a més, han xifrat en 71 la xifra provisional de detinguts, segons l'emissora Europe 1.



CANCEL·LACIONS I RETARDS

El metro de París amb prou feines ha operat sota mínims, igual que el servei ferroviari, que només ha circulat un de cada deu trens de llarga distància. L'empresa estatal SNCF preveu que el trànsit de trens es vegi també afectat aquest divendres, amb cancel·lacions en un àmbit similar a les d'aquest dijous.

Per la seva banda, l'autoritat d'aviació civil ha confirmat en el seu compte de Twitter l'anul·lació del 20 per cent dels vols en els principals aeroports de la regió metropolitana de París i en diversos aeròdroms regionals.

L'aturada també s'ha notat en el sistema educatiu, perquè gairebé la meitat dels professors han secundat la crida sindical, segons dades del Ministeri d'Educació. La Torre Eiffel, un dels monuments més visitats de tot França, ha tancat les seves portes, igual que el Museu d'Orsay de París.

La mobilització social deriva de la reforma de les pensions plantejada per Macron, que aspira a unificar els més de 40 esquemes contemplats actualment per un únic marc que, segons el president, afavoriria la igualtat entre els treballadors.

Entre les preocupacions expressades pels sindicats figura que el càlcul de les pensions es faci en virtut dels ingressos obtinguts tota la vida laboral i la suspensió de plans de prejubilació per a funcionaris com treballadors del transport públic i personal mèdic, si bé el Govern encara no ha acabat de concretar-ne el projecte.