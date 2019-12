Greta Thunberg tancarà la contracimera del clima, que reunirà milers d'activistes

Les organitzacions de la Cimera Social pel Clima, la contracimera que se celebrarà a Madrid a partir d'aquesta setmana com a alternativa a la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (COP25), pretén reunir, divendres, centenars de milers de persones a la gran manifestació convocada a la capital, i que tancarà l'activista sueca Greta Thunberg. «El món va despertar-se davant l'emergència climàtica» serà el lema de capçalera de la protesta, que sortirà d'Atocha per recór-rer el Passeig del Prado, Recoletos i el Passeig de la Castellana i culminar a Nuevos Ministerios amb Greta Thunberg i l'actor espanyol Javier Bardem. Després de la lectura del manifest, hi haurà actuacions musicals protagonitzades per Amaral i Macaco, entre d'altres artistes.

La manifestació, batejada com a Marxa pel Clima, està convocada per plataformes com Fridays for Future, Aliança pel Clima, Aliança per la Emergència Climàtica o 2020 Rebel·lió pel Clima, i tindrà lloc el mateix dia que arrenca la Cimera Social pel Clima , que es prolongarà fins al 13 de desembre a Madrid amb més de 300 activitats en diverses seus, sobretot a la Universitat Complutense, amb el suport de més de 500 organitzacions de diversos països.

«El 2019 ha estat sens dubte l'any del despertar climàtic, i ha marcat un abans i després en la lluita per l'emergència climàtica», va afirmar el portaveu de la Cimera, Pablo Chamorro, en la roda de premsa de presentació celebrada aquest dimecres a Madrid, on va justificar aquesta iniciativa per la necessitat de «generar una narrativa de contrapoder i contestació social» a la Cimera oficial que acull IFEMA des de dilluns.

A la roda de premsa també van assistir-hi representants de moviments socials xilens, país organitzador de la cimera celebrada a Madrid, ciutat que va acollir l'esdeveniment davant la situació social al país d'Amèrica del sud. «Les crisis socials del món estan directament relacionades amb la crisi ambiental», va dir l'activista xilena Estefania González, que va defensar el protagonisme de Greta Thunberg a les mobilitzacions pel clima. En el mateix sentit va pronunciar-se Ángela Santiago, de Fridays For Future a Xile, un moviment inspirat en Thunberg: «La seva imatge ha estat la inspiració i despertar de moltes persones». Santiago també va incidir en la connexió dels conflictes actuals a Xile amb la «crisi global».