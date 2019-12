JxCat es mostra satisfet de la reunió amb el PSOE i avança que les dues formacions han acordat una nova trobada

La diputada de JxCat Laura Borràs es va mostrar, ahir, satisfeta després de la primera reunió amb el PSOE al Congrés dels Diputats per abordar la investidura del candidat socialista a la presidència, Pedro Sánchez, i va avançar que els dos partits mantindran una altra trobada en els propers dies. «Bé, la reunió ha anat molt bé», va assenyalar la diputada de JxCat quan ha finalitzat la reunió, que per part del grup socialista va estar encapçalada per la seva portaveu parlamentària, Adriana Lastra.

En aquesta trobada, de què Borràs no va voler revelar si JxCat havia posat sobre la taula algun tipus de condició per facilitar la investidura de Sánchez, també va participar-hi per part de la formació independentista la diputada Míriam Nogueras.



La CUP diu «no» a Sánchez

La diputada de la CUP, Mireia Vehí, va afirmar ahir que el seu partit «no donarà suport» al pacte de Govern entre PSOE i Unides Podem per fer president Pedro Sánchez, i va criticar que ERC pugui estar pensant a donar-li un «xec en blanc» per a la investidura.

En una roda de premsa celebrada al Congrés, la diputada cupaire va explicar que no donaran suport a l'acord de Govern perquè «no defensa l'autodeterminació» que ells reclamen per a Catalunya, i no poden avalar una investidura que no només «no resol les necessitats» del «poble català» sinó que hi «posa més problemes».

Per això recrimina l'actitud d'ERC que pot pretendre «facilitar la governabilitat de l'Estat espanyol a canvi d'un xec en blanc» a Sánchez, fet que els preocupa perquè aquest partit, que forma part del Govern català, pugui estar posant els seus interessos per sobre dels de l'independentisme.