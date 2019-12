Protecció Civil demana que es tanquin accessos a rius i platges

Protecció Civil de la Generalitat va demanar ahir als ajuntaments que tanquessin els accessos a rius i rieres i que fessin seguiment del cabal dels rius davant la previsió de crescudes importants i possibles inundacions especialment a les comarques de Girona i Barcelona pel temporal.

Després de la reunió del Comitè tècnic dels plans de Protecció Civil Ventcat i Inuncat, va demanar als ajuntaments que tanquessin els accessos a espigalls, esculleres, platges i punts perillosos de la costa per un temporal marítim, que serà especialment intens al Delta de Llobregat (Barcelona) i al Cap de Creus (Girona), amb onades de fins a cinc metres. Així mateix, van demanar a la població que eviti aparcar prop de les rieres i zones inundables dels rius, que eviti circular per passos subterranis i la circulació per vies secundàries on plogui amb intensitat, especialment de matinada en comarques de Girona i el litoral.

Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), les fortes pluges es prolongaran fins al matí d'avui, amb especial intensitat fins a la mitjanit, i es poden recollir fins a 100 litres per metre quadrat en 24 hores a Girona i al sud de Terres de l'Ebre (Tar-ragona).