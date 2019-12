Busquen un noi de 20 anys que hauria desaparegut a la zona de la sèquia de Sils

Ampli dispositiu de recerca per trobar un jove que hauria desaparegut aquesta matinada a la zona de la sèquia de Sils, a prop dels estanys. Els Bombers han desplegat sis vehicles terrestres, els equips GRAE de muntanya, el GRAE subaquàtic i l'helicòpter per intentar trobar el noi. Un amic seu ha trucat als serveis d'emergència a les 4 de la matinada per alertar que el jove li havia dit que estava conduint amb dificultats en paral·lel a la Sèquia i que des de llavors no ha aconseguit localitzar-lo. Els Bombers asseguren que per ara no han trobat cap indici sobre la situació del jove, i que tampoc s'ha localitzat el cotxe. En el dispositiu també treballen la policia local de Sils i els Mossos.

Els Bombers estan centrant la recerca a la zona de Can Bisbal i els estanys de Sils.