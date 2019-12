Detenen un home per descarregar i compartir pornografia infantil en un locutori de Gràcia

Els Mossos han detingut un home per descarregar i compartir pornografia infantil des d'un locutori del barri barceloní de Gràcia. Segons ha informat la policia catalana, el detingut és un home de nacionalitat espanyola, 52 anys i veí de Barcelona, que va ser detingut el passat dissabte com a presumpte autor d'un delicte de tinença i difusió de pornografia de menors. Aquell mateix dia a la tarda els Mossos van ser alertats a través del 112 per un testimoni que assegurava que un home estava consumint pornografia infantil en un locutori. En arribar al lloc, els agents van comprovar que efectivament el contingut que estava visionant contenia actes sexuals amb menors. El detingut té antecedents per pornografia infantil.

La investigació va permetre determinar que l'home es descarregava i compartia aquests vídeos amb altres usuaris. A la carpeta de descàrregues, hi havia 20 arxius relacionats amb la pornografia infantil. En el moment de la detenció li van intervenir un telèfon mòbil, nou memòries USB i dues targetes de memòria. L'endemà els agents van fer una entrada en el seu domicili i se li van comissar cinc targetes de memòria USB més i dos telèfons mòbils, material que s'està analitzant. El detingut va passar a disposició judicial i el jutge va decretar la llibertat amb càrrecs.