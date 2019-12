Dos dels CDR acusats de terrorisme denuncien maltractaments en la detenció

Els advocats de dos dels CDR investigats per terrorisme a l'Audiència Nacional presentaran sengles querelles per les irregularitats que asseguren que hi va haver durant la seva detenció per part de la Guàrdia Civil el mes de setembre passat, segons han informat les defenses.

El jutge Manuel García Castellón va ordenar el setembre passat l'ingrés a la presó provisional i sense fiança de set membres dels CDR arrestats en aquesta operació policial, en considerar que integraven una organització «jerarquitzada» que pretenia instaurar la república catalana per «qualsevol via, incloses les violentes».

Alerta Solidària, el col·lectiu que assumeix la defensa dels membres dels CDR detinguts, va anunciar ahir la presentació de dues querelles per la detenció de Jordi Ros i Ferran Jolis, els dos únics imputats que van reconèixer algunes acusacions davant del jutge, al qual van declarar assistits per advocats d'ofici.

Els advocats presentaran una querella per suposada vulneració dels seus drets fonamentals i perquè s'acordi la nul·litat de la seva detenció.

El coordinador d'Alerta Solidària, Xavier Pellicer, va anunciar les querelles en una roda de premsa celebrada davant les portes dels Jutjats de Sabadell.

Les defenses han sumat fins a dinou situacions que han definit com a «vulneracions sistemàtiques» en el transcurs de l'operació policial que va tenir lloc el 23 de setembre passat, quan es van practicar les dues detencions dels activistes a Sabadell i Santa Perpètua de Mogoda.

L'advocat de Ferran Jolis, Carles Perdiguero, ja ha presentat la querella als jutjats de Sabadell, mentre que s'espera que el representant de Jordi Ros també faci el mateix en els propers dies.