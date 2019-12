Greta Thunberg abandona la marxa contra el canvi climàtic de Madrid per motius de seguretat

Greta Thunberg ha abandonat la manifestació contra el canvi climàtic que es fa aquest divendres a la tarda a Madrid per problemes de seguretat. Ella mateixa ha explicat abans de marxar de la manifestació amb cotxe elèctric que la policia li havia dit que no podia seguir a la concentració. "M'encantaria poder participar-hi però és un tema de seguretat. Hi ha massa gent i massa periodistes al voltant", ha dit la jove activista sueca de 16 anys. Estava previst que Greta Thunberg pronunciés un discurs al final de la manifestació i, segons els organitzadors, el podrà fer des de l'escenari situat a Nuevos Ministerios. La Marxa pel Clima reclama accions concretes contra el canvi climàtic als líders mundials de tot el món en el marc de la COP25.