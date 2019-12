El jutge del cas 3% investiga els sous dels empleats de CDC

El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata ha obert una nova via de recerca en el si del cas 3% sobre el presumpte pagament de comissions il·legals a l'extinta Convergència a canvi de serveis i obra púbica. El magistrat considera que existeixen indicis que una de les formes de finançament irregular del partit passava perquè dues fundacions del seu entorn i suposades canalitzadores de les milionàries comissions es fessin càrrec dels sous de treballadors de la formació política. Així ho exposa en un document, al qual ha tingut accés El Periódico, en el qual acorda sol·licitar informació tant a la Tresoreria General de la Seguretat Social com a l'Agència Tributària.

El magistrat sosté que de l'anàlisi de la documentació intervinguda en els escorcolls practicats per aquest cas s'ha pogut determinar la possibilitat que una de les formes que podrien haver emprat les entitats CatDem i Fundació Privada Fòrum Barcelona per «fer arribar recursos» procedents de les presumptes comissions seria a través del pagament de salaris a treballadors que, en realitat, prestaven els seus serveis a CDC, i no a la fundació que els hauria tingut contractats.

Sobre la base d'aquest argument, el jutge accepta la petició de la Guàrdia Civil, que s'encarrega de les investigacions, perquè puguin sol·licitar a la Tresoreria de la Seguretat Social la relació de treballadors i la liquidació de cotitzacions de CDC i de les dues fundacions també investigades dels anys 2008 al 2015.