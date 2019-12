L'Ajuntament de Barcelona és expulsat del cas sobre l'actuació policial de l'1-O

L'Audiència Provincial ha comunicat a l'Ajuntament de Barcelona a través d'una interlocutòria que l'expulsa del cas que jutja l'actuació policial durant l'1 d'octubre del 2017 i on el consistori era acusació popular. El regidor de Drets de Ciutadania i Participació, Marc Serra, ha dit que «és una molt mala notícia per als més de 300 veïns ferits l'1 d'octubre» pels quals «d'alguna forma s'havia iniciat un procés de reparació dels danys». En una compareixença a l'ajuntament de Barcelona, Serra va atribuir l'avenç de la causa a «la bona feina dels advocats» del consitori i va criticar que, mentrestant, «un partit feixista com Vox» continua «exercint l'acció popular al Tribunal Suprem». El consistori estudiarà la millor manera per recórrer la decisió.

«Si la causa es manté oberta, si s'ha iniciat un procés de veritat, si s'ha aconseguit imputar 50 agents, i que vuit màxims comandaments estiguin donant explicacions, en bona part és per la bona feina feta pels advocats que representen l'Ajuntament de Barcelona», va manifestar Serra.