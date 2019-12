Milers de persones es manifesten a Madrid contra el canvi climàtic en ple COP25

Milers de persones es manifesten aquest vespre a Madrid en la Marxa pel Clima per reclamar accions concretes contra el canvi climàtic als líders mundials de tot el món en el marc de la COP25. L'activista sueca Greta Thunberg, així com més joves d'arreu del món del col·lectiu 'Fridays for Future', participen a la manifestació, on també hi ha grups indígenes que reclamen a les Nacions Unides que tinguin en compte les seves reivindicacions davant de l'impacte del canvi climàtic en les seves comunitats. A la capçalera de la marxa hi ha lemes com 'Justícia climàtica' o 'Per canvis sense precedents, calen mesures sense precedents'. Els manifestants canten lemes com 'poder pel poble' o 'Un altre món és possible, som imparables'.

Greta Thunberg ha fet una roda de premsa a Madrid, on ha demanat als líders del COP25 "accions concretes" contra el canvi climàtic, i ha destacat que en els últims mesos s'ha contribuït a fer créixer la consciència social sobre el clima.

L'activista ha sortit als carrers de Madrid rodejada d'una gran quantitat de simpatitzants i un fort dispositiu policial, així com també de moltes càmeres.