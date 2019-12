Els organitzadors xifren en 500.000 els manifestants contra el canvi climàtic i la policia rebaixa a 15.000

Els organitzadors de la manifestació a Madrid contra el canvi climàtic xifren en 500.000 els manifestants tal com ha dit l'activista Greta Thunberg al final de la marxa. Per la seva banda, la policia espanyola rebaixa la xifra a 15.000 persones. L'activista sueca de 16 anys no ha pogut arribar a la capçalera de la marxa i ha hagut d'abandonar la manifestació per motius de seguretat a causa de la gran quantitat de gent que l'envoltava i que li impedia avançar. S'ha traslladat amb un cotxe elèctric fins a l'escenari on ha finalitzat la manifestació per poder pronunciar un discurs. L'activista ha assegurat que el canvi no vindrà dels poderosos sinó de la gent que es manifesta. "Vosaltres sou l'esperança", ha dit dirigint-se als congregats.