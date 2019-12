Pablo Iglesias: «El bloc de la moció de censura està cridat a dirigir l'Estat»

El líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias, va assegurar ahir que «el bloc de la moció de censura», en el qual inclou ERC, PNB i EH Bildu, i que el juny del 2018 va impulsar Pedro Sánchez a la presidència del Govern, «està cridat a assumir la responsabilitat de la direcció de l'Estat».

Iglesias va fer aquesta afirmació en un acte al Congrés, al qual va acudir per parlar del llibre que va publicar fa un any i que va escriure amb el periodista Enric Juliana. Responsabilitat que correspon, per tant, al PSOE i a Unides Podem, formacions que negocien un possible Govern de coalició per al cas que fructifiqui la investidura, però també, segons Iglesias, a ERC, PNB i EH Bildu.

Iglesias també es va referir a les últimes declaracions de Sánchez sobre les negociacions del seu partit amb ERC, que el president en funcions va dir que estaran emmarcades en la Constitució i en la legalitat. Va dir sobre això que «només faltaria» sortir-se dels límits de les lleis.

Va incidir que les converses que la seva organització manté amb el Partit Socialista «no és només d'investidura», sinó que està abordant-ho tot, també el futur projecte de Pressupostos. Iglesias va situar les polítiques feministes i els ajuts socials com les prioritats d'aquest Executiu. I va avançar que, si aquest hipotètic Executiu de coalició, el primer d'àmbit estatal, comença a caminar, caldrà negociar cada projecte de llei.

A ERC va dedicar diverses intervencions, sobretot quan va considerar que «està cridada» a guanyar les eleccions a Catalunya i a presidir la Generalitat, i, en conseqüència, a «dirigir el diàleg» de la Generalitat amb el Govern de la Moncloa.