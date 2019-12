Els presos independentistes busquen feina per sortir unes hores de la presó

Els líders independentistes condemnats pel Tribunal Suprem han començat a buscar feina per sortir unes hores de la presó. Segons va informar El Periódico, les autoritats penitenciàries proposaran la setmana que ve si els classifiquen en segon o tercer grau.

El Suprem va condemnar els líders del procés a inhabilitació absoluta, per la qual cosa no poden treballar en el sector públic. Així que Oriol Junqueras no podrà tornar a la seva plaça de professor a la Universitat Autònoma (UAB) ni Jordi Sànchez a la seva ocupació d'adjunt de Síndic.

L'única opció que tenen és el sector privat. Una altra possibilitat és exercir un voluntariat o dedicar-se a atendre familiars d'edat avançada.

D'altra banda, el rotatiu europeu Politico , un dels més influents a Brussel·les, va publicar ahir en la seva edició setmanal en paper una entrevista al president d'Òmnium, Jordi Cuixart, pres a Lledoners, en què exposa que la seva prioritat no és sortir de la presó sinó trobar una solució per al conflicte català.