El sobiranisme demana incloure l'autodeterminació

Representants de partits sobiranistes de l'Estat espanyol fan front comú per demanar al futur Govern espanyol que reconegui el dret a l'autodeterminació i s'obri un diàleg «sense condicions». L'article publicat al diari Gara està signat per Gabriel Rufián (ERC), Laura Borràs (JxCat), Mireia Vehí (CUP), Mertxe Aizpurua (EH Bildu), Nestor Rego (BNG) i Vicenç Vidal (Més per Mallorca) sota el títol «De la Llotja de Mar a Madrid, en defensa de la democràcia i la sobirania».

En l'article, defensen també que un govern PSOE-UP ha de liderar un «canvi d'era» que certifiqui la «defunció del règim del 78» i assumeixin la seva responsabilitat a construir un «veritable estat democràtic». I és que, per als signants de l'article, el règim del 78 té un «dèficit democràtic estructural».

Amb el mateix esperit que les formacions sobiranistes van signar el 25 d'octubre a Barcelona la Declaració de Llotja de Mar, ara han tornat a unir forces per reclamar al pròxim Govern espanyol que «afronti el problema de cara i comenci a avançar en solucions» que, segons diuen, «només poden venir del reconeixement i el respecte de les nacions i de tots els interlocutors i propostes que busquen garantir l'exercici de drets fonamentals».